Test sierologici agli insegnanti anche a Bari: da domani al via le prenotazioni, attive tre postazioni

Sarà possibile, da domani giovedì 10 settembre, prenotare nei distretti Asl Bari l'esecuzione dei test sierologici pe il personale degli istituiti scolastici pubblici i cui medici di Medicina generale non abbiano aderito allo screening nazionale.

Tre le sedi attive a Bari, all'interno dei centri prelievo dei poliambulatori del distretto unico::"L’esecuzione dei test - spiega l'Asl in una nota -sarà possibile solo su prenotazione, in determinate fasce orarie, dal lunedì al venerdì, in modo tale da non sovrapporre lo screening per i docenti all’attività di prelievo ordinaria. I quattro ambulatori sono stati attrezzati nei punti strategici dell’area metropolitana per andare incontro alle richieste di tutti.

I test si effettueranno nel poliambulatorio del centro cittadino di Bari, in via Fani, a Japigia in via Aquilino 1, a Santo Spirito, in vico Traversa 9. Le prenotazioni potranno essere effettuate contattando i numeri 080/5842704 - 080/5844684.