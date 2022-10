Tenta di forzare l'ingresso dello stadio comunale e istiga gli altri tifosi a seguirlo: daspo di 3 anni per un 50enne di Putignano

Avrebbe prima inveito contro i poliziotti che ne bloccavano l'ingresso nell'impianto sportivo ormai al limite della capienza, e poi istigato gli altri tifosi rimasti fuori a forzare l’ingresso della struttura, nonostante il presidio delle Forze dell'Ordine. Un 50enne ha così ricevuto un provvedimento di daspo, notificato dagli agenti del commissariato di Putignano, nel Barese: non potrà recarsi negli stadi per i prossimi 3 anni.

L'episodio che ha portato all'emissione del provvedimento di interdizione, risalirebbe allo scorso 2 ottobre, durante l'incontro di calcio valido per il Campionato di Seconda Categoria tra il Real Putignano ed il New Team Cellammare. Secondo gli inquirenti, la condotta dell’uomo avrebbe provocato turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica: su proposta del dirigente del Commissariato Pubblica Sicurezza di Putignano, il Questore di Bari ha quindi emesso un provvedimento di Daspo nei confronti del tifoso. Il responsabile dei disordini non potrà accedere allo stadio comunale di Putignano ed a tutti i luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per i prossimi 3 anni.