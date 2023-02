Una raccolta fondi per sostenere la famiglia di Vito, morto a 46 anni dopo la partita Bari-Perugia

Una raccolta fondi per sostenere la moglie e figli di Vito, il papà di 46 anni stroncato da un improvviso malore dopo la partita Bari-Perugia al San Nicola. A lanciare l'iniziativa sulla piattaforma GoFundMe sono stati gli amici dell'uomo.

"Vito amava la sua famiglia e non ha mai fatto mancare il suo supporto ai suoi tanti amici - si legge sulla pagina della raccolta - Vorremmo provare a sdebitarci con lui sostenendo sua moglie ed i suoi figli in questo momento difficile. Spero di cuore, vorrete essere parte di questo".

“Abbiamo organizzato questa raccolta volta a sostenere in questo momento di emergenza, sua moglie ed i suoi figli - spiega Sergio Parlavecchia, tra i promotori dell’iniziativa - Vito era uno splendido genitore e marito ed è stato colto da improvviso malore pochi giorni fa, all'uscita dallo stadio, dove si era recato, accompagnando alla sua prima partita dal vivo, il figlioletto di 8 anni”.

L'appello non è caduto nel vuoto, tanto che in molti hanno voluto contribuire anche con un piccolo gesto che, in un solo giorno, ha già permesso di raccogliere 5mila euro. “Vito era un grande lavoratore, attualmente impiegato nella grande distribuzione, e metteva la sua famiglia innanzi a tutto. È parso doveroso, a noi, amici di una vita, provare a rendere meno complicato un momento così difficile” conclude l’amico Sergio. Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/sosteniamo-la-famiglia-di-vito

Un'altra iniziativa per sostenere la famiglia di Vito è stata lanciata dal Museo del Bari: "Vito era un marito esemplare e padre meraviglioso pieno di passioni e di voglia di trasmetterle tifoso biancorosso e purtroppo un infarto dopo Bari Perugia, lo ha sottratto alla sua famiglia ed ai tanti che lo amavano e stimavano", si legge pagina Fb,"Come tifosi e Museo del Bari ci è sembrato doveroso spenderci in ogni maniera possibile per sostenere la famiglia e tenere vivo il suo ricordo pertanto da oggi partiranno una serie di aste per Vito il cui devoluto sarà interamente devoluto alla sua famiglia……mi raccomando come sempre dateci una mano".