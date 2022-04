La Puglia tende ancora la mano all'Ucraina: due tir di beni di prima necessità partiti da Bari

Due tir di beni di prima necessità partiti da Bari per l'Ucraina. Prosegue incessante l’azione umanitaria della Regione Puglia, insieme ad associazioni, comuni, imprese e cittadini pugliesi, per sostenere la popolazione ucraina. I mezzi sono partiti questa mattina dal capoluogo, su richiesta specifica pervenuta in queste settimane, due tir straordinari diretti verso l’hub di distribuzione, allestito in Polonia e gestito dalla ONG Save Ukraine, con beni di prima necessità: alimentari in scatola, alimenti per neonati, pannolini, farmaci e prodotti per l’igiene inviati ad Olkusz, nei pressi di Cracovia in Polonia.

La raccolta, organizzata dall’associazione In.Con.Tra con la collaborazione dell’associazione Tempo Libero Bari e dell’associazione Italia-Ucraina, è stata supportata dal Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Puglia, Claudio Stefanazzi, e dal Vice, Domenico De Santis, dal dirigente regionale della Protezione Civile, Nicola Lopane, dal presidente del comitato regionale della Protezione Civile, Maurizio Bruno, e dall’assessora al Welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico.

Nello specifico la Regione ha svolto un'attività di coordinamento di tutte le attività, mentre il Comune di Bari ha fornito i kit dei medicinali raccolti dalle farmacie grazie alle donazioni dei cittadini baresi e delle stesse farmacie a seguito di un accordo con Federfarma e l'Ordine regionale dei farmacisti. Si tratta complessivamente di circa 60 tonnellate di prodotti al momento. Il prossimo lunedì, invece, ne saranno spedite altre 30 a sostegno del popolo ucraino.

Il carico di aiuti arriverà in Polonia martedì mattina e mercoledì sarà smistato nelle città ucraine di Leopoli e Kiev.

Assieme agli aiuti dei privati cittadini, sono state raccolte donazioni anche da parte di alcune aziende e realtà, che hanno fornito mezzi e servizi tra cui il trasporto: Acqua Orsini, Megamark, Coop Estense, Associazione Italia/Ucraina, Associazione Aeronautica, Comune di Bari, Cotrap, Casillo, Aermar srl, Adriatica Tecno Logistica, Aermar, ANCE Bari Bat, Bruno Milella & C., Caradonna Logistics, Consorzio Coimba, DHL freight forwarding, GTS, IPM, Lorenzo De Fronzo, Santamato srl, SGL, Spamat, Lofrese Legumi, Babybell.

“Il lavoro delle associazioni di volontariato, della comunità Ucraina in Puglia e delle aziende ha dimostrato la grande solidarietà di tutta la nostra comunità verso il popolo Ucraino – dichiara il vice capo di Gabinetto della Regione Puglia, Domenico De Santis, che ha coordinato il lavoro delle associazioni e delle istituzioni coinvolte in questa gara di solidarietà -. Abbiamo supportato le associazioni nella raccolta di aiuti, costruendo sinergie con alcune aziende locali che hanno messo a disposizione mezzi e servizi. In questa organizzazione mi preme ringraziare per il loro supporto i volontari della Protezione Civile, sempre pronti per qualsiasi emergenza. Sono giorni difficili per la popolazione Ucraina: la Puglia, tutta quanta la nostra comunità, sta dimostrando un’attenzione molto forte sia nell'accoglienza dei profughi, collaborando con le Prefetture, sia nella macchina della solidarietà. Con la spedizione che ci sarà lunedì – conclude De Santis- saranno in totale ben 90 le tonnellate di aiuti umanitari”.