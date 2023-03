Tom Cruise torna a Bari e saluta la Puglia, lo scatto in aeroporto prima della partenza

"Grazie Tom Cruise qui sarai sempre il benvenuto". Con queste parole, affidate ad un post sulla sua pagina facebook, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha salutato il grande attore americano che è rientrato a Bari per imbarcarsi su un altro aereo.

Emiliano correda il post con una foto che ritrae Cruise al suo arrivo nell'aeroporto di Bari. Dopo la breve sosta in città ad inizio settimana, la star di Hollywood quindi è tornata nel capoluogo pugliese. "In Puglia nulla è impossibile" chiosa nel suo post il governatore pugliese, Michele Emiliano. E Apulia Film Commission, in un post, saluta la celebrità: "See you soon Tom"