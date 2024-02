Tommy Parisi rilascia dichiarazioni spontanee al gip: "Estraneo ad attività illecite"

Si è dichiarato "estraneo alle attività illecite" della sua famiglia Tommaso Parisi, detto Tommy, figlio di Savino Parisi, boss del quartiere Japigia. Il 40enne cantante neomelodico ha reso dichiarazioni spontanee al gip del Tribunale di Bari dopo l'arresto avvenuto lunedì nell'ambito dell'inchiesta 'Codice interno' che ha visto l'esecuzione di 130 misure cautelari nell'ambito di due distinte ordinanze su presunti intrecci tra clan locali, politica e tessuto economico in città e in provincia. Lo riporta l'Ansa.

Tommy Parisi, durante l'interrogatorio di garanzia dinanzi al gip Alfredo Ferraro, ha ribadito che la sua unica attività è la musica. Il 40enne avrebbe ammesso di

di aver sbagliato solamente nell'ambito di un'altra inchiesta, sulle scommesse online, per la quale nel 2019 patteggiò una pena di 22 mesi di reclusione. Per l'inchiesta 'Codice interno' è invece accusato di associazione mafiosa e dell'intestazione fittizia della società di caffè con cui riforniva alcuni bar della città. Parisi nel 2022 ha subito una condanna in primo grado a 8 anni per associazione ell'ambito di un'inchiesta su estorsioni in cantieri edili baresi.