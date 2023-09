Topi sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, Amiu interviene per la disinfestazione

L'ultimo 'avvistamento', immortalato in un video, un paio di giorni fa: un grosso topo a passeggio sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, a Bari. Questa mattina Amiu è intervenuta nel lido cittadino per effettuare una disinfestazione.

"Settimanalmente - spiega l'azienda di igiene urbana dando notizia dell'intervento sui social - Amiu Puglia esegue un monitoraggio, con annesso controllo delle trappole posizionate, proprio per tenere sotto controllo la situazione, lasciando traccia del proprio passaggio con un apposito avviso".

Come sempre, Amiu rinnova l'invito a osservare comportamenti corretti, assicurando di effettuare comunque un monitoraggio costante dell'area: "Purtroppo, così come accade anche in altre zone della città, abbandonare i rifiuti (in particolare gli avanzi di cibo) spesso causa un richiamo per insetti e, appunto, topi, con tutti i disagi e i problemi connessi. Amiu Puglia monitora ciclicamente l'area, proprio per evitare episodi del genere e, perciò, proprio per questo motivo, è necessaria anche la collaborazione dei cittadini".