Donna cammina sulla corsia di sorpasso in autostrada: fermata e soccorsa

Camminava sulla corsia di sorpasso lungo l'autostrada: a lanciare l'allarme sulla pericolosa presenza della donna, sono stati alcuni automobilisti di passaggio. E' accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 11 settembre 2022, sulla Torino-Milano, all'altezza dello svincolo di Volpiano. A compiere il gesto, come riporta Torinotoday, sarebbe stata, secondo prime informazioni, una donna di circa trent'anni, residente in provincia di Bari.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza, una pattuglia della polizia stradale e ausiliari della Satap: per consentire i soccorsi, è stato necessario chiudere al traffico l'intera carreggiata. Tutti da chiarire i motivi per cui la donna, poi trasportata in ospedale, si trovasse in quel posto, in una situazione di estremo pericolo per sè e per gli altri.