In auto con la droga, alla vista dei carabinieri la lancia dal finestrino: nei guai 34enne

Erano in quattro a bordo di un'auto, quando, poco dopo le 21, hanno imboccato una stradina interpoderale adiacente la ex SS96, a Toritto. Una manovra che non è sfuggita ai carabinieri, che hanno quindi raggiunto e fermato l’auto per identificare i passeggeri e verificare perché il conducente avesse evitato di percorrere la strada più trafficata.

All’atto del controllo uno dei passeggeri ha abbassato il finestrino e con un gesto fulmineo ha lanciato qualcosa fuori dall’autovettura nella speranza che l’oscurità potesse essergli complice. Il movimento però non è passato inosservato ai militari che, a quel punto, hanno fatto scendere tutti i soggetti dall’auto, e dopo averli controllati, hanno recuperato ciò che aveva precedentemente gettato per terra, ossia uno spinello confezionato con sostanza stupefacente del tipo marijuana, tra l’altro ancora acceso e ben visibile, e 5 bustine contenenti sempre marijuana, per un peso complessivo di 14 grammi.

La droga è stata immediatamente sequestrata e per il giovane è scattata la denuncia alla competente A.G. cui ora dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.