Titolare del pub e clienti multati per aver violato norme anti Covid, il gestore si difende: "Impossibile andare avanti così"

Il gestore di un locale di Toritto, nel Barese: "Ho tenuto il locale chiuso da novembre a inizio febbraio, per evitare problemi e assembramenti. Spiace essere multati in questo modo quando poi vedo le piazze brulicare di gente"

"Sono una persona pulita, non ho mai creato problemi a nessuno. Non capisco questo accanimento": è decisamente contrariato il titolare di un pub di Toritto, nel Barese, colpito da provvedimento di chiusura del locale per 5 giorni e multato assieme ad altri 3 clienti nel corso di alcuni controlli dei Carabinieri avvenuti domenica scorsa nel centro del paese.

I militari hanno sanzionato il proprietario e gli avventori per non aver rispettato le norme anti Covid, in particolare sulla somministrazione delle bevande. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, il titolare e uno dei clienti sono stati anche denunciati per violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale dopo aver contestato la violazione.

Il gestore, a BariToday, ha fornito la sua versione di quanto è accaduto, verificatosi domenica pomeriggio: "Di solito apro solo nel weekend per gli asporti e i domicili - afferma -. All'ingresso ho messo un pannello di legno proprio per impedire l'accesso al locale ai clienti che possono comunque prendere bevande e cibi rimanendo all'esterno. In questo caso avevo venduto e non somministrato le bibite. Due clienti stavano sorseggiando un attimo una sprite e una birra che erano state acquistate, ma non da me somministrate, in attesa di ritirare i panini ordinati. A quel punto è passata una pattuglia, e i carabinieri sono arrivati a fare le multe".

"Voglio specificare - aggiunge il titolare - che la piazza sulla quale si affaccia la mia attività è transennata per via di lavori, quindi i clienti non possono sostare sul marciapiede oltre l'ingresso. Il banco da me allestito non consente di entrare nel locale". I militari hanno quindi verbalizzato quattro sanzioni da 280 euro l'una ma a quel punto titolare e clienti avrebbero reagito cercando di spiegare le proprie ragioni: "Stavo facendo una consegna quando ho visto i Carabinieri che elevavano le multe. Non mi è stato dato modo di spiegare la mia posizione" aggiunge, dicendo di essere intervenuto per difendere le ragioni di uno degli avventori sanzionati.

"Cosa dovrei fare a questo punto? - esclama il titolare - Non dovrei più aprire? Qui si cerca di salvare il salvabile. Non è davvero possibile vivere in queste condizioni. Ho tenuto il locale chiuso da novembre a inizio febbraio, per evitare problemi e assembramenti. Spiace essere multati in questo modo quando poi vedo le piazze brulicare di gente", conclude amaramente il proprietario del pub.