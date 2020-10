Positivo al Covid, ma era al lavoro nel negozio della moglie: attività chiusa, 56enne denunciato

Era positivo al Covid, ma, anziché rispettare la quarantena obbligatoria, si trovava nel negozio della moglie, intento ad aiutarla nelle attività. E' accaduto a Toritto, dove i carabinieri della Compagnia di Modugno, impegnati in controlli anticontagio, hanno sorpreso e denunciato per epidemia colposa un 56enne. Allo stesso modo è stata sanzionata la moglie per aver consentito a persona positiva di accedere nell’esercizio commerciale con segnalazione alla Prefettura per la sospensione dell’attività che è stata poi immediatamente chiusa.

