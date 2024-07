Torna il caldo intenso, temperature in risalita a Bari: "Punte di 32 gradi nel week end"

Dopo la breve ondata di maltempo, tornano a salire le temperature a Bari. L'anticiclone da poco insediatosi sul Mediterraneo centrale e sull'Italia continuerà a irrobustirsi nelle prossime ore, tanto che per il weekend imminente favorirà condizioni di stabilità e bel tempo su gran parte d'Italia. Il richiamo di correnti calde dal Nord Africa, secondo le previsioni dell'esperto Manuel Mazzoleni di 3BMeteo, determinerà anche un aumento delle temperature, piuttosto deciso al Sud, dove la colonnina potrà raggiungere localmente valori di di 36/38 gradi.

La nuova ondata di calore sarà accompagnata dalla risalita di pulviscolo sahariano, trasportato dalle correnti meridionali, più avvertibile al Meridione. Nel capoluogo pugliese, le temperature dovrebbero risalire fino a 30/32 gradi già dai prossimi giorni, nel week end del 12 e 13 luglio la colonnina di mercurio potrebbe toccare anche quote più alte.

In Puglia, il bel tempo resterà protagonista non solo nel weekend, ma anche per tutta la prossima settimana con cielo in prevalenza sereno o, al più, a tratti offuscato dal transito di velature o stratificazioni, in particolar modo domenica. Dal 7 luglio, e all'inizio della prossima settimana, i cieli, seppur privi di nuvolosità, potrebbero apparire offuscati per la presenza di grandi quantità di pulviscolo sahariano in risalita dal Nord Africa.

Il caldo intenso inizierà a farsi sentire a partire da domenica e poi ancor più la prossima settimana, acuito anche da un graduale aumento dell’umidità. Già domenica si potranno toccare i 35/36 gradi sulle pianure interne, mentre nella prima parte della prossima settimana le massime si spingeranno sino a 38 gradi sul Tavoliere.

Si toccheranno i 38/39 gradi anche nel tarantino e nelle zone interne del Salento, in ulteriore lieve rialzo poi in vista del secondo weekend del mese. Il tempo si manterrà soleggiato e il dettaglio termico vedrà massime sino a 36/38 gradi a Foggia (con possibili picchi (da confermare) sino a 40/41 gradi nel secondo weekend di luglio). A Lecce si dovrebbero registrare 35/38 gradi (con minime anche superiori ai 25 gradi), a Brindisi 30/33 gradi.