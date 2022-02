Torna la luce nelle strade del quartiere Sant'Anna: riparato il guasto all'impianto di illuminazione

Torna l'illuminazione pubblica nelle strade del quartiere Sant'Anna. E' stato risolto questa sera il guasto che da alcuni giorni stava interessando la zona, lasciando al buio il rione.

A dare notizia della risoluzione del guasto, spiegando l'accaduto, il presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti, che in serata ha effettuato un sopralluogo accompagnato dai tecnici della ripartizione Ivop del Comune. "A seguito di un'avaria in una delle centraline elettriche Enel - ha detto Leonetto - si era rovinata una scheda elettronica che ha la funzione di controllare il flusso di energia alle lampade". Dopo "ripetuti interventi dei manutentori" inviati dal Comune, il problema è stato risolto, riportando la luce in Via Conenna, via fratelli Spizzico e via Vitale.

Resta invece al buio il primo tratto di via Prayer, ma in questo caso non per un guasto. Come ha spiegato sempre Leonetti, quella zona, non ancora acquisita al patrimonio del Comune, appartiene al Consorzio numero 1 che circa un mese fa avrebbe "deciso di disdire il contratto Enel". Il Comune, ha chiarito ancora Leonetti, sta cercando una soluzione per farsi carico dell'illuminazione nella zona, ma trattandosi di un tratto non ancora appartenente al Comune di Bari l'iter risulta più lungo e complesso.