Litiga con la ex e le danneggia l'auto a colpi di cric: 39enne bloccato in piena notte

Prima ha litigato al telefono con la ex, poi le ha danneggiato il tetto dell'auto prendendolo a colpi di cric. E' accaduto la notte scorsa a Torre a Mare, dove gli agenti delle Volanti sono intervenuti per la segnalazione di una lite tra ex conviventi. Il litigio si era consumato al telefono, senza nessun contatto fisico diretto tra la donna e l'ex. Sul posto i poliziotti hanno quindi denunciato per danneggiamento l'uomo, un cittadino dominicano 39enne.