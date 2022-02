Torre Quetta riparte e cerca nuovi gestori per i chioschi lungo la spiaggia: "Sarà una seconda casa per i baresi"

Prende il via da oggi, 9 febbraio, la procedura privata per selezionare i gestori degli 8 chioschi lungo la spiaggia di Torre Questta, sul lungomare Sud di Bari. La gara è a cura dell'’Associazione Temporanea di Impresa Torre Quetta, risultata l'aggiudicatario per la gestione del compendio di Torre Quetta per un triennio e formata da Gruppo Ideazione Srl, Cube Comunicazione Srl e La Lucente Spa.

Sul sito www.torrequetta.info si potrà trovare il modulo relativo alle candidature. Il termine per la presentazione delle domande scadrà alle 15 del 21 febbraio. Le manifestazioni di interesse, aperte a tutto il mondo della ristorazione, saranno prese in esame dalla commissione dell'Ati Torre Quetta.

"La selezione dei soggetti a cui affidare i chioschi - spiega in una nota l'Ati - avverrà con la massima trasparenza, facendo leva sul principio del rispetto della legalità che ha ispirato il progetto dell'Ati Torre Quetta. La commissione avrà il compito di verificare non solo la qualità dei progetti presentati, ma soprattutto l’affidabilità dei candidati, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei gestori, degli operatori e del pubblico. Si ricorda infatti che la principale premessa di questo progetto è la sicurezza, punto su cui sin dall’inizio di questa avventura non c’è stato alcun compromesso. Nella selezione si partirà quindi da uno screening approfondito delle candidature degli operatori, dai gestori dei chioschi a quanti proporranno progetti per iniziative ed eventi. Ogni soggetto e ogni impresa sarà selezionata e tracciata. Il pubblico si dovrà sentire sempre ben accolto, tutelato e protetto a Torre Quetta, che sarà una seconda casa per i cittadini baresi, aperta e condivisa con tutti, in collaborazione continua con l’amministrazione e gli organi di pubblica sicurezza e nel rispetto della legalità".