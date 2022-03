Al via lo smontaggio dei vecchi chioschi di Torre Quetta: "Area da consegnare al nuovo concessionario"

Sono cominciate questa mattina, a cura del settore Lavori Pubblici del Comune di Bari, le operazioni di smontaggio delle infrastrutture amovibili apposte su cinque degli otto chioschi presenti sull’area pubblica di Torre Quetta, sul lungomare sud del capoluogo pugliese.

Le operazioni, che andranno avanti per qualche giorno, puntano a consegnare l’area al nuovo soggetto concessionario sgombra da qualsiasi opera postuma non oggetto della concessione in corso. Il nuovo concessionario - come previsto dal bando - potrà realizzare a sua cura e spese nuove strutture sempre conformi alla normativa paesaggistica. Le operazioni sono eseguite dal Comune in danno ai precedenti concessionari.