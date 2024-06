Torre Quetta, stagione 2024 all'insegna di sport e benessere: "Beach volley, massaggi e campi estivi per ragazzi"

Per l’estate 2024 i campi da Beach Volley di Torre Quetta sono pronti ad accogliere tutti gli sportivi che vogliano trascorrere delle ore di divertimento presso il compendio demaniale della spiaggia barese.

La nuova stagione vede alla gestione dei campi da beach volley l’asd PugliArt&Sport, nata nel 2015: è un’associazione iscritta nel registro del Coni, affiliata all’Ente di Promozione Sportiva Csen ed opera per fini sportivi, ricreativi

e culturali rivolti alla collettività.

"Nell’ambito sportivo, ci proponiamo di avviare il maggior numero di persone alla pratica sportiva, intesa sia come attività giocosa-ludica che fisica-motoria per il benessere psico-fisico - si legge in una nota - Sub concessionari dell'area sportiva di Torre Quetta, proporremo quest’anno Campi Estivi per ragazzi, attività sportive varie tra cui yoga, ginnastica e sup, trattamenti shiatsu, massaggi benessere e sportivi, Tornei di Beach Volley e Beach Tennis e tanto altro ancora".