Troppe zanzare, sabato sera con i chioschi chiusi a Torre Quetta. La protesta dei gestori: "Così impossibile lavorare"

Chioschi chiusi in anticipo a Torre Quetta. Nonostante il sabato sera, ieri i gestori dei locali hanno deciso di fermarsi alle 21. Una scelta "quasi obbligata", vista l'invasione di zanzare che rendeva impossibile intrattenersi sulla spiaggia, ma anche una forma di protesta per richiamare l'attenzione sulle difficoltà che ancora stanno contrassegnando le prime settimane di avvio della stagione nel lido barese.

Alla questione zanzare, già lamentata da molti frequentatori della spiaggia, e per la quale l'Ati si era comunque attivata con tre disinfestazioni straordinarie messe in atto la scorsa settimana, ieri si sarebbe aggiunto anche un problema tecnico con l'acqua, presente 'a intermittenza', poi comunque risolto nel corso delle ore. Ma tra i problemi lamentati ci sarebbe anche l'assenza di alcuni eventi, previsti ma che tardano a essere realizzati, e sul quale i gestori puntano per richiamare il pubblico, in una stagione che ancora 'risente' delle polemiche sui prezzi. Prezzi che però - si difendono i gestori - non sono diversi da quelli praticati in altri locali della città, a fronte di una location sul mare. "Di Torre Quetta finora purtroppo si è parlato più male che bene - dicono - eppure noi siamo pronti ad accogliere i visitatori al meglio, organizziamo anche noi iniziative per dare un valore aggiunto a questo posto, ma chiediamo di essere messi nelle condizioni di lavorare".

Questa mattina i chioschi sono tornati a riaprire regolarmente, ma i titolari dei locali restano in attesa di risposte e di interventi. Già nella serata di ieri, comunque, c'è stato un primo incontro con Comune e Ati, che si sono attivati per venire incontro alle istanze dei gestori.