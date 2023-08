Weekend da 'bollino rosso' sulle strade: traffico intenso sulla statale 16 a Bari. Auto si ribalta sulla SS 100

Fine settimana da 'bollino rosso' sulla strade anche in Puglia e nel Barese. A caratterizzare questo ultimo fine settimana di agosto sono in particolare i viaggi del 'controesodo', cui si sommano gli spostamenti di chi trascorre una giornata al mare o presso qualche località turistica.

Traffico molto intenso si registra sin da questa mattina sulla statale 16 a Bari, in entrambe le direzioni. Rallentamenti sono stati segnalati dalla Polizia locale in direzione nord all'altezza dell'uscita 8, svincolo per l'autostrada, e in direzione sud in corrispondenza dell'uscita per via Caldarola. Traffico intenso in entrambe le direzioni di marcia si registra nel tratto Mola-Torre a Mare. In mattinata, intorno alle 11, un incidente che ha provocato il ribaltamento di un'auto si è verificato sulla statale 100, all'altezza di Gioia del Colle, in direzione Bari.

Viabilità Italia prevede bollino rosso fino a tutta la giornata di domenica 27 agosto. Oggi dalle 8 alle 16, e domenica 27 agosto dalle 7.00 alle 22.00 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti.