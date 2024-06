Cocaina e marijuana pronte per lo spaccio: due arresti e sequestri nel Barese

La Guardia di Finanza di Altamura ha eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di due persone italiane indagate per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato adottato sulla base degli elementi acquisiti nel corso di un’articolata indagine di polizia giudiziaria condotta dai Finanzieri - anche con l’ausilio di attività tecniche (intercettazioni ambientali e telefoniche) - che ha portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di quattro soggetti, indagati per il loro presunto coinvolgimento in attività illecite connesse al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini, avviate a giugno 2023, hanno permesso di sequestrare, complessivamente, 760 grammi di cocaina, 5 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, tre telefoni cellulari ed un autoveicolo.