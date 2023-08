Mezzo in avaria vicino allo svincolo di Triggiano: traffico in tilt sulla Statale 16 a Bari

Traffico in tilt, questa mattina, sulla Tangenziale di Bari, a causa di un mezzo in avaria all'altezza dello svincolo per Triggiano, in direzione Sud. La Polizia Locale segnala lunghe code già all'uscita per via Caldarola, nel quartiere Japigia. Un episodio imprevisto che è andato ad aggiungersi al consueto traffico del sabato mattina, già appensantito dai vacanzieri in viaggio per il ponte di Ferragosto.