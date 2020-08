Tra spostamenti verso il mare e rientri, domenica da 'bollino rosso' sulle strade

Dal 'traffico intenso' in mattinata al 'bollino rosso' del pomeriggio: si prospetta così la giornata di oggi, domenica 16 agosto, anche sulle strade pugliesi. Almeno stando alle previsioni di Anas, che come di consueto, nel periodo estivo, elabora il suo 'bollettino' segnalando i giorni di maggiore criticità per il traffico.

In questa domenica a ridosso di Ferragosto, dunque, in mattinata il traffico intenso sarà legato agli spostamenti di chi raggiunge le località turistiche e balneari per trascorrere l'intera giornata. Il vero e proprio 'bollino rosso' scatterà invece nel pomeriggio, quando cominceranno i rientri verso le città, sia di chi torna dalle 'gite fuori porta' che di coloro che fanno rientro dalle ferie.

Lungo i 30 mila km di rete Anas (Gruppo Fs Italiane), tuttavia, si prevede un traffico meno sostenuto del corrispondente periodo del 2019 caratterizzato da un lungo ponte (Ferragosto cadeva, infatti, di giovedì). I flussi saranno più intensi in direzione sud, verso le località di mare e in uscita dai centri urbani. Anche per oggi è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti, dalle 7 alle 22.

In Puglia, in particolare, il monitoraggio 24 ore su 24 del traffico messo in campo da Anas riguarderà in particolare la statale 16 e la statale 106 Jonica, sulle quali sono attesi i maggiori volumi di traffico.

Al momento, comunque, secondo quanto riferito dalla Polizia stradale, per quanto riguarda il territorio barese, il traffico su strade statali e autostrade risulta regolare, con una circolazione lievemente più intensa da Bari in direzione sud.

*Ultimo aggiornamento ore 8.45