Scatta l'esodo per le vacanze d'estate, traffico da bollino nero su Tangenziale e Statale 16 a Bari

Traffico sostenuto fin dalle prime ore del mattino sulla Tangenziale di Bari e sulla Statale 16, in una domenica caratterizzata dall'esodo verso le località di mare e le vacanze, nonostante un'estate segnata dall'epidemia di covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Incolonnamenti in direzione sud sono segnalati lungo il tratto compreso tra Japigia e Torre a Mare. La situazione, tutto sommato è fluida e monitorata dalla Polizia Stradale. Un lieve tamponamento si è verificato all'altezza di Monopoli, sempre in direzione Brindisi: sul posto sono intervenuti i Carabinieri per rilievi e viabilità-