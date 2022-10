Due tralicci elettrici cadono alla periferia di Bari. Camion sfiora i cavi caduti: nessun ferito

Due tralicci sono precipitati, ieri, alla periferia di Bari. nella zona che porta verso lo stadio San Nicola e il quartiere Carbonara. Sul posto sono giunte le pattuglie della polizia locale, i vigili del fuoco e personale dell'Enel.

Non si registrano feriti un camion di passaggio ha toccato inavvertitamente il traliccio: fortunatamente il conducente non è rimasto ferito. Da chiarire la dinamica del crollo. La zona interessata dalla caduta è stata messa in sicurezza.