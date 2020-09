Prelevati reni e fegato da donatore, operazione eseguita con successo: saranno trapiantati a Bari

Saranno trapiantati a Bari il fegato e i reni di un donatore 86enne i cui organi sono stati prelevati la notte scorsa all'ospedale 'Bonomo' di Andria. Nella unità operativa di Anestesia e Rianimazione diretta da Nicola Di Venosa si sono avvicendate l'equipe di Foggia che ha prelevato i reni e l'equipe di Bari che ha prelevato il fegato: gli organi saranno trapiantati a Bari.

"Davvero la donazione di organi non età e il racconto di quanto avvenuto stanotte ad Andria ce lo dimostra", spiega Alessandro Delle Donne, direttore generale Asl Bt. "Ringrazio la moglie dell'uomo e i suoi tre figli per questo gesto di amore e di speranza e ringrazio gli operatori sanitari per l'importante lavoro anche culturale che stanno portando avanti sul tema della donazione degli organi e dei tessuti".