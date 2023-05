L'antica locomotiva di 120 anni versa tra ruggine e degrado in città, Triggiano pronta ad accoglierla: "Condivisione d'intenti con Rfi"

La ruggine causata dalle intemperie a cui è esposta l'ha quasi completamente ricoperta, lasciando ai passanti della stazione di Bari sud-est un'immagine tutt'altro che rassicurante di quello che è un vero e proprio monumento della storia ferroviaria. Parliamo della locomotiva St. Leonard 6, appartenente alle Ferrovie del Sud-Est, che dopo quasi 120 anni di servizio (fu realizzata nel 1901 all'Estero) negli anni '60 è stata posta in esposizione nella stazione ubicata a Japigia, che collega il capoluogo a Taranto e Putignano con i treni regionali.

Un momumento che, oltre alla cattiva condizione in cui versa, rischiava di essere spostato chissà dove, visto che la stazione di Bari sud-est sarà interessata dai lavori di raddoppio dei binari, che passeranno dagli attuali due a quattro. Il cimelio storico potrebbe però trovare in futuro nuova vita in un altro comune: Triggiano. Come confermato dall'amministrazione a BariToday, infatti, c'è stata in passato un'interlocuzione con il sindaco Antonio Donatelli, che si era reso disponibile a trovare una collocazione proprio negli spazi della stazione del comune barese. "Visto però che la stazione è interrata - assicurano dal Comune - se questa comunione d'intenti con Rete ferroviaria italiana dovesse concretizzarsi, la locomotiva avrebbe un suo posto d'onore negli spazi sovrastanti la stazione. Diventerebbe chiaramente anche un importante volano turistico per la città".

Anche da Rfi arriva la conferma che un accordo per lo spostamento della St. Leonard 6 potrebbe attuarsi nel prossimo futuro, una volta che si inserirà la sua collocazione nella progettazione della nuova stazione. Cosa che attualmente è però ancora in fieri, non essendoci accordi ufficiali tra i due enti, se non appunto una condivisione di massima degli intenti.

I lavori per il raddoppio dei binari

A fare il punto sulla situazione dei lavori era stato lo stesso sindaco Donatelli durante un incontro tenutosi l'11 maggio scorso a Triggiano su spinta del gruppo Kamaludu Semper Scout. Sono infatti attualmente in corso gli interventi sulla tratta Bari-Putignano via Conversano, ma una volta terminati bisognerà attendere l'avvio del secondo appalto per la realizzazione delle nuove stazioni sotterranee, in cui rientra anche Capurso. Lavori che, secondo il rigido cronoprogramma dei progetti finanziati dal Pnrr, avranno come limite massimo per il completamento del cantiere la fine del 2026.