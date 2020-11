Trasporta rifiuti speciali sull'apecar senza autorizzazione, bloccato dalla Polizia locale in via Capruzzi

Sorpreso mentre trasportava rifiuti speciali a bordo del suo motocarro Ape, ma senza alcuna autorizzazione. L'uomo, residente a Putignano, è stato intercettato dagli agenti della Polizia locale in via Capruzzi: a bordo materiale edile, ma il conducente è risultato sprovvisto di iscrizione semplificata all'Albo dei Gestori Ambientali. Il veicolo è stato sequestrato e il soggetto sarà denunciato per l'attività abusiva di Gestione di rifiuti prevista dal testo unico ambientale.

Probabilmente il materiale edile era destinato ad essere riversato nelle campagne alla periferia della città, con sicura compromissione ambientale. I controlli su strada della Polizia Locale continueranno puntando l'attenzione anche su questi trasporti abusivi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.