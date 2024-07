Trasporto disabili nei centri diurni, il Consiglio di Stato: "Illegittimo il rinvio dell'Asl Bari nell'erogazione del servizio"

Il Consiglio di Stato conferma la condanna dell’Asl Bari e della Regione Puglia, in solido tra loro, a risarcire i costi sopportati dai centri, oltre interessi legali. I giudici hanno ribadito nella sentenza di ieri l’illegittimità del provvedimento di rinvio nell’erogazione del servizio di trasporto presso i centri diurni della provincia, che era stato emesso dall'Asl Bari.

La sentenza del Consiglio di Stato è solo l'ultimo atto di una lunga vicenda. L’articolo 46 della Legge della Regione Puglia n. 4/2010 assegna alle Asl competenti per territorio il compito di garantire il servizio di trasporto dei disabili presso i centri diurni socio-educativi contrattualizzati con le Asl. Negli anni passati, l’Asl Bari, nonostante le diffide per l’attivazione del servizio di trasporto ricevute dai centri diurni, dalle associazioni

di categoria ed anche dal Comune di Bari, non aveva attivato il servizio.

Solo nel 2020 l’Asl Bari, per tentare di porre rimedio, in via eccezionale e temporanea, aveva consentito ai centri diurni di provvedere al trasporto, corrispondendo, però, agli stessi una tariffa, 6,51 euro per utente. La cifra però non avrebbe coperto i costi realmente sopportati.

Scaduto il contratto, i centri sono tornati a diffidare l’Asl Bari a prendere in carico il servizio o a ricevere una tariffa adeguata ai costi reali. In caso contrario, gli stessi centri avvertirono l’Asl che sarebbero stati costretti ad interrompere il trasporto e che ciò avrebbe creato gravissimi danni agli utenti disabili dei centri ed alle rispettive famiglie, a cui sarebbe stato impedito di poter fruire di un servizio indispensabile per somministrare le

terapie di cui i disabili avevano estrema necessità sulla base dei programmi di riabilitazione autorizzati dalla stessa Azienda Sanitaria Locale.

Quattro centri diurni di Bari e Rutigliano, tramite l’avvocato Paolo Gaballo del Foro di Lecce, invocarono giustizia al Tar Puglia, chiedendo di porre rimedio ad una situazione divenuta improcrastinabile, nonché il rimborso delle maggiori spese sostenute negli anni per il trasporto.

Il Tar dispose il coinvolgimento nei giudizi della Regione Puglia, affinché la stessa, assieme all’Asl Bari, pervenisse con sollecitudine ad una soluzione della vicenda. Nonostante il disposto del Tar, non si giunse alla creazione di un nuovo sistema di gestione del servizio. I quattro centri diurni tornarono, dunque, ad invocare giustizia al Tar Puglia, che, accogliendo le istanze cautelari avanzate dall’avvocato Gaballo, ordinò all’Asl Bari ed alla Regione Puglia, un tavolo tecnico al fine di risolvere la situazione e, nel caso, rinegoziare con i centri diurni l’originaria tariffa per lo svolgimento, da parte di questi ultimi, del servizio di trasporto.

Tuttavia, il tavolo tecnico regionale si risolse in un nulla di fatto. Subentrò il Commissario ad acta in luogo delle Amministrazioni inadempienti.

Anche un centro diurno di Bitonto, dopo aver chiesto all’Asl Bari di erogare il servizio in favore dei propri utenti disabili, si vide rinviare dall’Asl l’assunzione diretta del servizio a data indeterminata. La struttura, tramite l'avvocato Gaballo, decise di impugnare al Tar Puglia il provvedimento dell’Asl, chiedendo la condanna di quest’ultima a svolgere il trasporto in favore dei propri utenti ed il risarcimento dei danni subiti dal centro.

Il Tar Puglia accolse il ricorso del centro di Bitonto, dichiarando illegittimo il provvedimento dell’Asl Bari di rinvio dell’erogazione del servizio di trasporto e condannando la Regione Puglia e l’Asl, in solido tra loro, a risarcire i danni, individuandoli nei costi del servizio sopportati dal centro dal 1 ottobre 2021, oltre interessi legali. In caso di mancato accordo sulla somma da risarcire, il Tar nominò come Commissario ad acta il Prefetto di Bari.

Successivamente il Tar accolse anche i ricorsi dei quattro centri di Bari e Rutigliano, condannando Asl e Regione a risarcire i danni e disponendo la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per le responsabilità che la stessa avesse ritenuto di individuare.

L’Asl Bari e la Regione decisero di appellare tutte le sentenze del Tar.

Ieri mattina, è stata pubblicata la prima decisione della III^ Sezione del Consiglio di Stato (Presidente Corradino-relatore Fedullo) per il centro di Bitonto. Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello della Regione ed accolto l’appello dell’Asl Bari solo in relazione alla data di decorrenza della condanna risarcitoria. È stata, infatti, confermata sia l’illegittimità del provvedimento dell’Asl Bari, di rinvio nell’erogazione del servizio di trasporto presso il centro di Bitonto, sia la condanna dell’Asl Bari e della Regione Puglia a risarcire, in solido, i danni subiti dal centro, dal gennaio 2023, oltre interessi legali.