Da lunedì al via il nuovo orario invernale delle Fse: bus extra per il trasporto scolastico

Le Ferrovie Sud Est hanno presentato il nuovo orario invernale regolato sugli ingressi delle scuole, con bus aggiuntivi, che sarà attivo dal prossimo 20 settembre. Il servizio su gomma di Fse è regolato sugli orari di ingresso a scuola con bus programmati in base all’orario di entrata nelle scuole di Bari e provincia.

A causa dei lavori in corso sulle linee ferroviarie Bari – Putignano (via Conversano) e Martina Franca – Taranto il servizio è effettuato da bus sostitutivi.

Le fermate dei bus della linea Bari – Putignano (via Conversano) sono a: Bari Centrale - Via Extramurale Capruzzi altezza Largo Sorrentino, Bari Sud Est - via G. Oberdan 17. Mungivacca - Via Amendola prossimità Oleificio Rubino, Triggiano - Complanare est SS100 isola ecologica, Capurso - Largo San Francesco c/o Municipio, Noicattaro - Piazzale stazione, Rutigliano - Via Aldo Moro altezza Istituto Montale, Conversano -Via Paolotti angolo via Stazione, Castellana Grotte - Via Conversano, Grotte di Castellana - Via Emigrati Castellanesi (rondò Via Grotte), Putignano - Piazzale Stazione.