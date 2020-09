Trattore nascosto tra la boscaglia a Turi, recuperato dalla polizia: rubato a un'azienda agricola nel Barese

I ladri avevano cercato di nasconderlo nella boscaglia, ma non è sfuggito all'occhio attento dei poliziotti: recuperato nel pomeriggio di ieri nelle campagne di Turi un trattore modello Ford 3000, abbandonato nelle vicinanze della strada provinciale che collega i comuni di Castellana e Turi. Il mezzo agricolo, compreso di aratro a 6 dischi, era stato rubato a luglio a un'azienda di Castellana: gli agenti del Commissariato di Monopoli lo hanno riconsegnato nella serata ai legittimi proprietari.

L'azione è rientrata tra i controlli effettuati dagli agenti per reprimere i fenomeni dei furti nelle aziende a conduzione familiare, "che vedendosi sottrarre beni strumentali di ingente valore possono rischiare di interrompere bruscamente la loro attività produttiva - spiegano in una nota - Oltre tutto, in alcuni casi, sono stati registrati fenomeni estorsivi, costituiti dal tipico recupero con la tecnica del “cavallo di ritorno” ovvero del pagamento del riscatto per ottenere la restituzione di mezzi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Immagine di repertorio