La protesta degli agricoltori in viaggio verso Bari, trattori in marcia sulla Statale 16: ingresso in città previsto intorno alle 11

Sono in marcia con i loro trattori sulla Statale 16, verso Bari. La protesta degli agricoltori è partita questa mattina da Brindisi e raggiungerà il capoluogo pugliese fra circa un paio d'ore: il corteo composto da circa 50 trattori è giunto alle 9 di questa mattina in prossimità di Monopoli, in località L'Assunta.

Sulla Statale 16, nel tratto interessato da passaggio della protesta, si registra qualche rallentamento. Il gruppo di trattori viaggia ad una media di circa 20 km all'ora, l'arrivo a Bari è previsto verso le 11.

Gli agricoltori dovrebbero radunarsi a Parco Perotti e, in seguito, raggiungere, la sede della presidenza regionale per portare la loro protesta davanti al governatore pugliese Michele Emiliano.