Corrieri della droga per le vie Bari Vecchia, scoperta la rete dello spaccio: tre arresti

Il lavoro intenso compiuto durante i controlli ha permesso di scoprire la rete di spaccio di stupefacenti che si ramificava nella Città Vecchia. È di 3 arresti il bilancio delle operazioni compiute a maggio dai carabinieri nel Borgo Antico di Bari.

Nel contesto delle attività di controllo del territorio, disposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri nella città di Bari e intensificate a seguito dell’omicidio di Raffaele Capriati avvenuto il giorno di Pasquetta nel quartiere Torre a Mare, i militari della Stazione di Bari San Nicola, nel corso del mese di maggio, hanno operato più volte nel Borgo Antico per contrastare le attività di spaccio di droga svolte dai clan.

Nel corso delle operazioni i carabinieri hanno deferito per riciclaggio di denaro un 19enne, giovane già noto alle Forze dell'Ordine per i suoi precedenti penali e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione: il giovane sarebbe stato sorpreso, mentre trasportava 4370 euro in contanti, ritenuto provento di illecita attività di spaccio di droga e sottoposti a sequestro preventivo, poi convalidato dal gip di Bari.

È stato arrestato in flagranza di reato un 19enne barese che sarebbe stato trovato in possesso di diverse dosi di droga (38 grammi di cocaina, 67 di hashish e 56 di marijuana) e della somma contante di 265 euro ritenuta provento dell’illecita attività. Il ragazzo, anche lui già noto alle Forze dell'Ordine, in sede di convalida dell’arresto ha chiesto il giudizio direttissimo. È stato condannato alla pena, da scontare in detenzione domiciliare, di 2 anni di reclusione e 2000 euro di multa.

Un 24enne e un 19enne baresi, invece, sono stati arrestati in flagranza di reato, un 24enne barese perché sarebbero risultati in possesso di diverse dosi di droga (21 grammi di cocaina, 52 di hashish e 15 di marijuana) e della somma contante di 530 euro ritenuta provento dell’illecita attività. I giovani, già noti alle Forze dell'Ordine., in sede di convalida dell’arresto, hanno chiesto il giudizio direttissimo, venendo condannati alla pena di un anno e 4 mesi di reclusione e 2000 euro di multa.