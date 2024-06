Guasto a un passaggio a livello: treni in ritardo e cancellazioni sulla linea Bari-Foggia

Ritardi per i treni si registrano questa mattina sulla linea ferroviaria Bari-Foggia, in prossimità di Bari, a causa, informa Rfi "di un inconveniente tecnico a un passaggio a livello".

Intorno alle 7.40 la circolazione è tornata regolare dopo l'intervento dei tecnici. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 70 minuti. I treni Regionali hanno subito cancellazioni.

In proposito la Polizia locale informa che, secondo quanto comunicato dalla Polfer, in particolare i passaggi a livello di Santo Spirito in via Gino Priolo e via Capitaneo potrebbero protrarre la chiusura per oltre il tempo previsto.