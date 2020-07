'Imbrattano' carrozza con graffiti e tornano per vedere il lavoro di giorno: beccati dalla Polizia Locale, denunciati

Una ragazza barese di 30 anni e un giovane spagnolo di 22 senza fissa dimora, sono stati denunciati per aver imbrattato un treno regionale fermo nella stazione di Barletta.

La polizia Ferroviaria, nel corso di controlli, aveva sorpreso poco distanti dalla stazione, due giovani che non avevano saputo giustificare la loro presenza in quel posto. I ragazzi sono stati trovati con le mani sporche di pittura ed evidenti macchie di vernice fresca sugli abiti, degli stessi colori del graffito. Dall’esame dei filmati delle telecamere, registrati nelle ore notturne, si è potuto appurare che le figure riprese corrispondevano ai giovani rintracciati.

I due sarebbero tornati incautamente sul luogo dell'imbrattamento per osservare il lavoro in piena luce. Oltre alla denuncia saranno tenuti a un risarcimento pecuniario per il ripristino della carrozza.