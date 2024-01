Un collegamento atteso da più di 20 anni: sono 28 i treni in partenza tra le due stazioni, con una percorrenza di circa 20 minuti. E Trenitalia, d'intesa con la Regione Puglia, che è committente del servizio e responsabile della programmazione, si rende disponibile ad aumentare il numero di collegamenti nella fascia serale

Parte il collegamento Bari-Bitritto, in stazione l'attesa per il primo treno: "Novità a lungo aspettata, ma una corsa all'ora non basta"