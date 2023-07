Bari-Napoli, arriva il treno diretto: "Ma tempi di percorrenza più lunghi che con il cambio"

Da domani, 10 luglio, Bari e Napoli saranno collegate con un treno diretto. Un collegamento senza cambi intermedi, che verrà attivato in attesa del completamento dei lavori dell'Alta Velocità, e che era stato invocato a gran voce dai sindaci delle due città, Antonio Decaro e Gaetano Manfredi, in occasione di un protocollo di intesa tra i due capoluoghi di regione siglato a maggio scorso.

La partenza da Bari, come risulta dal sito di Trenitalia, è fissata alle 7.05 per arrivare a destinazione alle 11.15, per un tempo di percorrenza pari a quattro ore e dieci minuti con 5 fermate intermedie (Barletta, Foggia, Benevento, Caserta, Aversa). Ritorno dal capoluogo partenopeo alle 18.55, con arrivo a Bari alle 23. Proprio sui tempi di percorrenza, però, nei giorni scorsi si sono sollevate critiche e perplessità.

Di fatto, come rileva oggi anche l'Aduc (Associazione Utenti e Consumatori), il collegamento diretto risulterebbe comunque più lento dell'opzione che attualmente prevede la combinazione di Frecciargento e regionale (con cambio a Caserta), la cui durata complessiva è pari a 3 ore e 38 minuti. "Ce ne sono - rileva Aduc in una nota - anche altri - sempre al costo di euro 51,70 - con tempi di 3 ore 58 minuti, 4 ore e 2 minuti, 4 ore e 6 minuti, 4 ore e 9 minuti… tutti tempi comunque inferiori - attesa per il cambio a Caserta inclusa - al treno diretto (4 ore e 10 minuti). L’unico motivo per cui si dovrebbe prendere il treno diretto, a parte gusti o esigenze particolari, è che si risparmierebbero 15,70 euro (51,70 - 36,00)". Senza contare il confronto con l'opzione bus: in questo caso la durata del viaggio è sotto le tre ore, per un costo che si aggira intorno ai 25 euro.