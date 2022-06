Raggiunto da un colpo d'arma da fuoco, 32enne in ospedale: indagini sul ferimento a Triggiano

Accertamenti sono in corso, da parte dei carabinieri, sul ferimento di un 32enne, avvenuto nella tarda serata di domenica in una zona periferica di Triggiano.

L'uomo è rimasto ferito a un gluteo da un colpo d'arma da fuoco, ma al momento non si conosce con esattezza l'accaduto: il 32enne, che a quanto pare si sarebbe trovato all'esterno della sua abitazione, si sarebbe recato all'ospedale Di Venere per farsi medicare la ferita, ma non avrebbe saputo fornire spiegazioni: agli investigatori avrebbe riferito di aver avvertito un improvviso bruciore al gluteo, per poi rendersi conto di essere stato raggiunto da un proiettile.