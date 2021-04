Nel locale in pieno centro abitato il bazar della droga: in cinque sorpresi a confezionare cocaina e marijuana, arrestati

L'operazione dei carabinieri a Triggiano: la scoperta in via Turati. Una viavai sospetto di persone ha fatto scattare il controllo

Riuniti in un locale in pieno centro abitato, a Triggiano, per confezionare la droga da spacciare. Quando i carabinieri sono entrati nel locale in via Turati hanno trovato cinque uomini, di cui quattro con preceddenti specifici, intenti a preparare dosi di marijuana e cocaina. A far scattare il controllo era stato proprio un continuo viavai di persone, che aveva insospettito i militari.

Nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti 33 grammi di stupefacente tra marijuana e cocaina divisi in dosi, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione per la pesa delle dosi e narcotest per il saggio della qualità dello stupefacente. I 5 soggetti sono stati arrestati e posti a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

(foto archivio)