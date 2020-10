In casa cocaina e hashish, giovane pusher incastrato dal fiuto di 'Zilo': in un zaino droga per 4mila euro

Nascondeva in casa droga del valore di 4mila euro, tra cocaina e hashish. Ad incastrarlo è stato il fiuto di 'Zilo', cane antidroga del Nucleo carabinieri di Modugno. Così è finito in manette a Triggiano un 28enne barese, da qualche residente nella cittadina dell'hinterland.

Lo stupefacente era sapientemente occultato all’interno di uno zaino nascosto in un vano ricavato all’esterno del balcone e chiuso da una paretina amovibile di cemento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Complessivamente sono stati sequestrati ben 45 grammi di cocaina, già divisa in 73 dosi, un ulteriore analogo quantitativo di hashish, nonché diverso materiale per il confezionamento. Il valore al dettaglio di quanto sequestrato ammonta a circa 4.000 euro. L’uomo, dopo le formalità di rito su ordine dell’autorità giudiziaria è stato condotto in carcere a Bari.