Interramento dei binari Fse, a Triggiano eliminato il passaggio a livello di via Casalino: ricucita una parte della città

I cantieri per ultimare i 3 km di galleria tra Capurso e Triggiano continueranno con il completamento degli ultimi 240 metri di tunnel che porteranno alla chiusura temporanea di via Carso, via Collodi e via Padre Daniele.

E' stato eliminato il passaggio a livello di via Casalino a Triggiano che consentirà di percorrere la strada da un capo all’altro senza più ostacoli, ricucendo una parte del centro urbano in passato separato dai binari. Si tratta del primo risultato dei lavori di interramento della linea FseTriggiano-Capurso che porteranno anche all’eliminazione del passaggio livello di via Armellini.

Contemporaneamente a Capurso proseguono sia lavori per l'eliminazione del passaggio a livello di via Triggiano che quelli di interramento che consentiranno la riapertura al traffico di via Pacifico.