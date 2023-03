Tragedia nel Barese: malore nella pizzeria di famiglia, muore 23enne

"Non ci sono parole, la vita è ingiusta carissimo Saverio, rimarrai sempre nei nostri cuori". E' uno dei tantissimi messaggi scritti in queste ore sui social per Saverio Loiacono, 23enne deceduto domenica sera a Triggiano.

Il giovane, conosciuto per la sua attività di dj, fotografo e videomaker, si trovava nella pizzeria di famiglia, dove era passato pare per prendere una pizza, prima di rientrare a casa. Qui si sarebbe improvvisamente sentito male, accasciandosi a terra. A portare via Saverio, un arresto cardiaco. Inutili si sono purtroppo rivelati i soccorsi.

Una tragedia che ha profondamente scosso la comunità di Triggiano. Amici, colleghi, concittadini, in queste ore, sui social, esprimono cordoglio e incredulità per la morte del 23enne. In tanti ricordano il suo entusiamo, la sua simpatia, il suo essere una "ragazzo con la testa sulle spalle" e, a dispetto della giovane età, un professionista preparato e appassionato.