Violenta rissa tra ragazzi al parco, spunta una pistola a salve: quattro giovani identificati dai carabinieri, scattano le denunce

E' accaduto a Triggiano: i militari, allertati dalle segnalazioni di alcuni cittadini, hanno fermato sul posto alcuni ragazzi, uno dei quali trovati in possesso di una pistola giocattolo modificata per sparare colpi a salve

La lite per futili motivi degenera, nel giardinetto pubblico scoppia la violenta rissa tra due gruppi di giovanissimi, e nella zuffa spunta anche una pistola a salve. E' accaduto a Triggiano, nel parco Nassirya.

L'episodio risale a qualche giorno fa. Sono all'incirca le 21. I militari, allertati dalle segnalazioni di alcuni cittadini che dalle loro abitazioni assistono alla scena, arrivano sul posto, riuscendo a individuare e fermare quattro ragazzi, che vengono condotti in caserma, dove si cerca di ricostruire l'accaduto.

La lite - come si comprende dagli accertamenti - sarebbe scoppiata per futili motivi, probabilmente legata a questioni sentimentali, ma le conseguenze potevano essere ben altre. Dalle prime dichiarazioni emerge infatti che uno dei ragazzi coinvolti, nel corso del litigio, avrebbe minacciato uno dei 'rivali' con una pistola. Gli immediati accertamenti permettono di identificare un giovane appena ventenne, effettivamente trovato in possesso di una pistola giocattolo priva di tappo rosso, risultata essere una riproduzione fedele, peraltro in metallo, di un noto modello di arma da fuoco. Il ragazzo, già con alcuni precedenti di polizia, l’avrebbe inoltre modificata rendendola capace di sparare colpi a salve e una cartuccia viene trovata proprio all’interno dell’arma.

Per il ventenne scatta così la denuncia: insieme a lui, sono stati denunciati in stato di libertà altri tre giovani di Triggiano, tutti tra i 18 e i vent'anni. Ulteriori accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri della locale Compagnia - anche attraverso l'analisi di alcune immagini video - per individuare gli altri partecipanti alla rissa, almeno una decina, secondo quanto emerso dalle indagini condotte.

(foto di repertorio Citynews)