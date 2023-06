Si ribalta cisterna collegata alla motozappa: muore anziano nel Barese

Tragico incidente nella giornata di ieri, venerdì 2 giugno, nelle campagne di Triggiano, nel Barese. Un uomo di 79 anni è morto dopo essere stato schiacciato da una cisterna collegata alla motozappa che stava utilizzando in un terreno di sua proprietà.



Per cause in corso di accertamento, la cisterna, collegata alla motozappa guidata dal 79enne, si è ribaltata schiacciandolo.



Sul posto sono intervenuti carabinieri e 118, ma i soccorsi si sono purtroppo rivelati inutili.