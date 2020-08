Maltempo, allerta arancione fino a domani: tromba marina al largo di Torre a Mare

Durerà fino a domani l'allerta arancione per temporali diramata dal mezzogiorno di oggi su tutta la Puglia dalla Protezione civile. Intanto, nel primo pomeriggio, una tromba marina si è verificata al largo della costa barese: il fenomeno è stato immortalato in particolare tra Torre a Mare e Mola.

Alla luce dell'allerta, che ha durata dal mezzogiorno di oggi per 32 ore, il Comune raccomanda alla popolazione "di adottare ogni misura utile alla prevenzione del rischio collegato ad improvvisi allagamenti, in particolare evitando, in caso di forte pioggia, di impegnare zone sottoposte al livello stradale".

(Foto Fb Centro Meteo Pugliese)