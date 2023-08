"Suo figlio ha causato un incidente, servono 5mila euro": anziana truffata a Bari, consegna soldi e oro dopo la telefonata

Prima la telefonata per annunciare un presunto incidente causato dal figlio, con la richiesta di denaro per 'sistemare' la situazione. Poi la visita a casa, per farsi consegnare i soldi dalla vittima. Un 23enne napoletano, con precedenti, è stato arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Bari in quanto ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata ai danni di un’anziana signora ultraottantenne di Bari, in concorso con altri soggetti non identificati.

I fatti risalgono al 6 dicembre 2022, quando gli autori della truffa hanno stabilito un contatto telefonico con la donna, facendole credere che suo figlio aveva causato un incidente stradale e quindi occorrevano cinquemila Euro per riparare i danni arrecati. Successivamente, uno dei soggetti - identificato nell'arrestato - si è recato presso l’abitazione della vittima, un’anziana signora del ’38, e approfittando della sua minorata difesa si è fatto consegnare 650 euro in contanti, oltre a vari oggetti in oro del valore di circa 10mila euro, a titolo di risarcimento per il presunto danno causato da suo figlio.

Le indagini sono state condotte da questa Squadra Mobile, con il coordinamento della Procura di Bari, e si sono basate, tra le altre cose, sulla visione delle immagini registrate dai sistemi di video sorveglianza. Determinante, inoltre, ai fini dell’identificazione del presunto responsabile, è stata una perquisizione effettuata presso la sua abitazione, a Napoli, a seguito della quale sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro gli stessi capi d’abbigliamento da lui indossati in occasione della truffa.

Nei giorni scorsi, gli agenti hanno quindi notificato l’ordinanza che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del ragazzo napoletano, attualmente ristretto in carcere per altra causa.