Truffe ad anziani fingendo di essere loro figli finiti nei guai, vittima anche una 90enne barese: condannata coppia di coniugi

C'è anche una 90enne originaria di Locorotondo (Bari) tra le vittime di una delle truffe ai danni di anziani che sarebbero state perpetrate da una coppia di coniugi napoletani, condannati con rito abbreviato nel corso di un processo con rito abbreviato a Lecce. Il 48enne Giovanni Boccia dovrà scontare una pena a 3 anni e 4 mesi mentre la moglie, la 35enne Anna Marzella, è stata condannata a 2 anni, 5 mesi e 10 giorni. Entrambi dovranno risarcire le vittime in separata bene. Le truffe sarebbero state perpetrate, come spiega LeccePrima, in sei diversi comuni ad agosto 2023.

Nel caso dell'anziana di Locorotondo, Boccia avrebbe finto di essere suo figlio che avrebbe chiamato alla donna spiegando di aver avuto un incidente grave e di avere bisogno di soldi per evitare un fantomatico arresto. La pensionata, in stato di apprensione, ha poi consegnato diversi gioielli ai truffatori, uno dei quali si era recato proprio a domicilio per riscuoterli, facendo poi perdere le proprie tracce.

