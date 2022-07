Si fanno consegnare tremila euro da un anziano con la falsa promessa di una donazione: i truffatori ripresi dalle telecamere

Per l'episodio, avvenuto a marzo scorso ad Acquaviva, i carabinieri hanno arrestato due uomini di Messina: a mettere i militari sulle loro tracce l'auto utilizzata per gli spostamenti e alcune immagini di videosorveglianza che hanno ripreso la vittima in compagnia due presunti responsabili del raggiro