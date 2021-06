"Nonno, dammi l'indirizzo perché ti arriverà un pc": anziano paga 3mila euro a 'corriere', ma è una truffa

"Ciao nonno come stai hai visto che bella sorpresa che ti ho chiamato?": quella che potrebbe sembrare una piacevole e insperata telefonata di un adorato nipote è l'inizio di un pomeriggio da incubo per un anziano barese, terminato con una denuncia per truffa a carico di ignoti.

Una storia come, purtroppo, ce ne sono tante altre, con pensionati presi alla sprovvista e circuiti parola dopo parola. La storia risale a qualche giorno fa. Il nonno risponde al telefono di casa: dall'altra parte c'è un "nipote" con una richiesta decisamente insolita: "Arriverà un pacco con dei pezzi di un computer. Potresti pagarmelo tu? Sono 4mila euro e poi nel pomeriggio ti mando i soldi".

L'anziano è inizialmente disorientato: il nipote, quello vero, vive all'estero, e quella voce è sembrata decisamente convincente. Nel corso della chiamata spuntano altre richieste: "Dammi il numero di cellulare - insiste il giovane al telefono - che adesso ti chiama il corriere". E lì il pensionato,gli ha ingenuamente rivelato il recapito. Da quel momento in poi, prosegue il racconto a BariToday dei familiari del nonno, sarebbe cominciata una conversazione di circa 2 ore con un fantomatico 'corriere'. Decine e decine di telefonate e richiami quando la linea s'interrompeva o l'anziano chiudeva.

Alla fine, sotto casa del pensionato, si è presentato un 'collega dei pacchi': l'anziano, ingenuamente, ha consegnato 3mila euro e ricevuto una busta nella quale pensava vi fossero i pezzi del pc. A un certo punto una nipote si è recata a casa del pensionato e lo ha trovato al telefono mentre gli spiegavano che "stessero scaricando la fattura per il pc" del giovane e sedicente parente: "Lì - racconta la ragazza - ho capito che fosse una truffa. Ho cercato di tenere quella persona al telefono il più possibile fino al Commissariato". All'interno del pacco, come si è scoperto successivamente, vi era semplicemente una bottiglia di bagnoschiuma

Dopo altre peripezie, però, la chiamata è stata chiusa. La denuncia, in ogni caso, c'è. La Polizia ha avviato le prime indagini per ricostruire la vicenda: "Mio nonno - racconta amaramente la nipote - si sentiva ipnotizzato, frastornato e soggiogato". Una trappola attraverso la quale in pochi secondi chiunque potrebbe diventare una vittima: "Anche la persona più attenta - conclude - può cadere in queste truffe. Il mio consiglio è quello di non rispondere mai a numeri sconosciuti né dare informazioni personali per telefono".