Paga 150 euro per accessori di moda ma non riceve nulla: truffa online, denunciato barese

Un 25enne della provincia di Bari è stato denunciato dai Carabinieri di Aquilonia (Avellino) poiché ritenuto responsabile di una truffa. Secondo quanto rilevato dai militari, l'uomo avrebbe fintamente messo in vendita su un noto sito accessori d'abbigliamento di note maison di moda per poi risultare irreperibile.

Una ragazza avellinese è caduta nel tranello, pagando 150 euro per poi non ricevere nulla in cambio. La vittima ha così denunciato tutto ai Carabinieri.

I militari sono riusciti a rintracciare il 25enne, già noto per precedenti specifici, deferendolo all'autorità giudiziaria.

