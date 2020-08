Fatture 'gonfiate' per ottenere contributi pubblici, scoperta truffa: sequestro da 420mila euro a due imprenditori

Avrebbero presentato fatture relative ad operazioni inesistenti (per un valore di circa 800mila euro), per documentare spese (poi rivelatesi false) finalizzate a ottenere un finanziamento pubblico della Regione Puglia per interventi di ammodernamento degli impianti di lavorazione e commercializzazione nel comparto lattiero-caseario.

Con questa accusa sono finiti nei guai a Gioia del Colle due imprenditori: secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza al termine di una complessa indagine fiscale, la frode avrebbe consentito a due imprenditori gioiesi di percepire indebitamente ingenti provvidenze pubbliche e di evadere il fisco.

Inoltre, la società che ha emesso le fatture “gonfiate”, avrebbe anche fornito falsi preventivi riferiti a soggetti economici estranei ai fatti. I finanzieri hanno eseguito un sequestro di 420 mila euro a carico delle due aziende coinvolte, pari al valore di un contributo pubblico illecitamente percepito, mentre i due imprenditori sono stati denunciati alla competente Autorità giudiziaria per truffa aggravata ai fini del conseguimento di erogazioni pubbliche.